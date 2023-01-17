Новая линейка экскаваторов от «Кранэкс»

Машиностроительная группа «Кранэкс» презентовала новинки 10-й линейки экскаваторов, а именно модели EK 240-10, EK 270-10, EK 330-10, EK 400-10 и EK 500-10.

Экскаватор Кранэкс © machineryline.kz

Все машины предусматривают гидросистему с рабочим давлением 34,3 мПа. Элементы конструкции, на которые приходится самая большая нагрузка, сделаны из стали 10 ХСНД. Рукояти и стрелы — сварные, с коробчатым сечением. На экскаваторах есть ребра жесткости в местах, на которые приходится большая нагрузка. В линейке 5 вариантов машин с разными показателями веса, мощности двигателя и объема ковша.

Эти 5 новых экскаваторов появились, как итог 2022 года. Представлены они были в его 3-м квартале. Машины воплощают принципы безопасности, комфорта, производительности и экономичности. Представители машиностроительной группы уверены, что удовлетворят потребности пользователей по части функционала.

Больше деталей об экскаваторах производитель не озвучил. Он пообещал постепенно знакомить аудиторию со свойствами машин.