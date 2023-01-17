Под Челябинском появился первый ИТ-лицей

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Первая школа открылась в микрорайоне «Твоя привилегия» в пригороде Челябинска. Назвали ее «IT-лицей», так как упор в образовании сделали на современные технологии. Пока набрали 900 детей при вместимости 1 100 человек. Принимают здесь, как и в Челябинске, в первую очередь по прописке в поселке Западный, то есть подать документы также могут жители «Вишневой горки» и «Белого хутора».

Оборудование впечатляет. В кабинете информатики полки заставлены квадрокоптерами, очками виртуальной реальности. Но в школе детям придется не играть, а создавать 3D-модели, популярны и образовательные экскурсии в таких очках.

Новые возможности открывает кабинет физики. Учитель Сергей Кондаков делится, что такое оборудование есть только в лицеях Москвы и, освоив опыты, будет легче поступить в вуз по IT-направлению.

— Благодаря программно-аппаратному комплексу здесь можно сделать 34 лабораторные работы, — рассказывает физик. — С помощью специальной цифровой лаборатории. В синих боксах есть огромное количество датчиков. Это использовалось в советской школе, только сейчас с помощью ноутбуков и программ, можно просчитать любой физический параметр, кроме атомной ядерной физики, где опыты не показываются.

В старших классах учащиеся смогут выбрать учебные профили IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина.

В лицее реализуется модель школы полного дня. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга, превращаются в научные центры. Также запланированы проведение дополнительных занятий по робототехнике, архитектурному моделированию, хореографии, вокалу, спортивные секции и другое.

Директором нового учебного заведения стала Лилия Емельянова. Ранее она возглавляла лицей № 95. Ее на посту сменила финалист конкурса «Учитель года», советник министра просвещения Вероника Мушкарина.

Здание школы довольно нестандартное — оно построено по особому проекту. Всего один этаж для 1100 человек, а в каждом классе свой эвакуационный выход. Также для безопасности установили системы контроля доступа на базе Face ID.

Сами учителя удобство новой планировки пока не оценили.

— Шагомер показывает за день хорошие цифры, — шутят педагоги. —для здоровья, думаем, это полезно.

Внедряется система распознавания лиц на входе.

Отметим, что микрорайоны поселка Западный Сосновского района давно разрослись до отдельного города, однако ни одного учебного до этого дня здесь не было. Родители возили учеников в соседние районы «Ньютон» и Тополинка, где и без этих школьников каждую весну начинается настоящая битва за место. Застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построил школу за свои деньги, затем здание выкупила администрация.

Готов к открытию в поселке Западный и детский сад на 220 мест. На трех этажах разместились 12 групп, у каждой из которых своя площадка для прогулок.

Еще одна школа в поселке Западный сейчас строится в «Вишневой горке». Ее планируется сдать этим летом, чтобы в сентябре дети начали учиться. Она также вместит более 1000 учеников.

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© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

© www.chel.kp.ru

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