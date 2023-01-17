В станице Платнировской Краснодарского края открыт завод по производству сухих строительных смесей

В станице Платнировской Краснодарского края открыли завод по производству сухих строительных смесей © perspektiva-ru.ru

В станице Платнировской (Кореновский район) Краснодарского края открыли завод компании «Полипласт-ЮГ» производящий сухие строительные смеси.

Как уточняется, решение о строительстве нового завода было принято в 2022 году после слов поддержки со стороны губернатора Кубани В. Кондратьева. Общий объем инвестиций в строительство и оборудование составил более 200 млн рублей.

Запуск завода — событие не только для Краснодарского края, но и всего юга страны. В марте 2022 года мы встречались с руководством компании и обсуждали вопрос расширения производства. В результате в кратчайшие сроки — менее чем за год появилось современное технологичное предприятие. Оно на 100% закроет потребности строительной отрасли в качественных сухих смесях.