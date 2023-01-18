В Москве открыли флагманский центр НИИ им. Склифосовского
В НИИ скорой помощи имени Н. В.Склифосовского открылся флагманский центр, который позволит врачам поднять на новый уровень оказание экстренной помощи больным. Именно они составляют примерно 90 процентов тех, кто лечится в этой известной не только в России, но и в мире клинике.
Введение учреждения в эксплуатацию позволит увеличить объем операционных услуг центра более чем в 2 раза.
Новый центр обеспечен современными технологиями, в том числе диагностическим оборудованием, реанимациями, а также качественными условиями для врачей и медперсонала.
В целом «Склиф» по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг — более чем в два раза. Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня.
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков уточнил, что благодаря современным технологиям качество медпомощи в центре выйдет на новый уровень. Пациенты с сосудистыми проблемами, патологиями головного мозга и другими заболеваниями смогут получить квалифицированную помощь.
Строительство флагманского центра было начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2022 года. Учреждение рассчитано на 90 коек, в числе которых 30 — реанимации и интенсивной терапии, еще 30 — диагностических. В центре располагаются девять операционных, две из них гибридного типа. В день специалисты могут принимать до 200 неотложных пациентов. Экстренных пациентов в центре — около 90%.
Планируется, что центр начнет работу в марте 2023 года.
Строительство флагманских центров в Москве направлено на повышение качества и оперативности медпомощи экстренным пациентам. Они появятся в шести городских стационарах. Общее количество мест с них превысит 600.
https://smotrim...article/3151718
- Как меняется московское здравоохранение. Планы на 2023-2025 годы
- Юные изобретатели создают будущее
- Начались продажи иммунодепрессанта «Азатиоприна», аналогов которому нет в России