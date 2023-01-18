В Коломне построили цех по производству трубопроводной арматуры

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В городском округе Коломна ввели в эксплуатацию цех по производству трубопроводной арматуры. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение застройщику ООО «Торговый дом АДЛ». Инвестиционный пакет составил 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства.

На площади 6500 кв. м организованы производственные линии одного из основных направлений предприятия — трубопроводной арматуры. Цех уже оборудован специализированными станками и оснащен современной системой вентиляции. Реализация проекта принесла городскому округу Коломна 55 рабочих мест.

ООО «Торговый дом АДЛ» — занимает лидирующие позиции в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности.