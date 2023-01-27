С 2013 года в боевой состав Военно-морского флота России после глубокой модернизации вернулись 2 корабля и 2 подводные лодки, получившие современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» или «Уран».

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В 2019 году в строй вернулся «Смерч» — малый ракетный корабль проекта 12341 «Овод». В ходе модернизации МРК получил противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35 (вместо ПКР П-120 «Малахит»).

В 2016 и 2020 годах в строй вернулись «Кузбасс» и «Вепрь» — многоцелевые атомные подводные лодки 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б». В ходе модернизации подводные лодки получили ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» (вместо ракетного комплекса С-10 «Гранат»).

В 2021 году в строй вернулся «Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155 «Фрегат», который теперь официально стал фрегатом. В ходе модернизации БПК получил универсальную корабельную артустановка А-190-01 «Универсал», две четырехконтейнерные пусковые установки ракетного комплекса «Уран» и две вертикальные пусковые установки ракетного комплекса «Калибр-НК» (вместо двух 100-мм артустановок АК-100 и двух пусковых установок противолодочного ракетного комплекса УРК-5 «Раструб-Б»).

© Фото из открытых источников

Глубокой модернизацией боевых кораблей для российского флота занимается 8 предприятий. Центр судоремонта «Дальзавод», «ПО «Севмаш», Северо-восточный ремонтный центр и 35-й судоремонтный завод модернизируют корабли.

Центр судоремонта «Звёздочка» 13-й судоремонтный завод, судоремонтный завод «Нерпа» и дальневосточный завод «Звезда» модернизируют подводные лодки.

© Фото из открытых источников

С 2013 года в состав Военно-морского флота России вошли 21 подводная лодка и 37 кораблей (с полным водоизмещением свыше 500 тонн).

© Фото из открытых источников

Распределение полученных кораблей по флотам:

Каспийская флотилия с 2013 года получила 3 малых ракетных корабля.

Балтийский флот с 2013 года получил 9 кораблей, в том числе 2 корвета, 6 МРК и 1 тральщик.

Черноморский флот с 2013 года получил 14 кораблей и 6 подводных лодок, в том числе 3 фрегата (пр.11356), 4 патрульных корабля (пр.22160), 4 МРК, 3 тральщика и 6 дизель-электрических подводных лодок.

Тихоокеанский флот с 2013 года получил 7 кораблей и 9 подводных лодок, в том числе 4 корвета, 3 тральщика, 4 РПКСН, 1 АПРК и 4 ДЭПЛ. Кроме того, в состав флота после модернизации вернулись фрегат «Маршал Шапошников», многоцелевая АПЛ «Кузбасс» и МРК «Смерч».

Северный флот с 2013 года получил 4 корабля и 6 подводных лодок, в том числе 2 фрегата (пр.22350), 2 БДК, 2 РПКСН, 2 АПРК и 2 АПЛ специального назначения «Подмосковье» и «Белгород». Кроме того, в состав флота после модернизации вернулась многоцелевая АПЛ «Вепрь».

Самыми многочисленными проектами стали МРК 21631 «Буян-М» и ДЭПЛ 636.3 «Варшавянка». Флот получил по 10 кораблей каждого проекта.

© Фото из открытых источников

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 58 кораблей и подводных лодок, общим водоизмещением 238 тысяч тонн. Ещё 4 корабля и подводные лодки вернулись в строй после глубокой модернизации, в ходе которой они получили современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» и «Уран». К началу 2023 года 17 кораблей и подводных лодок спущены на воду, 43 находятся на разных стадиях строительства, ещё 8 готовятся к закладке.

Динамика передачи подводных лодок и боевых кораблей (свыше 500 тонн) по пятилеткам:

2003-2007 — 3

2008-2012 — 9

2013-2017 — 23

2018-2022 — 35

С 2003 по 2012 год в состав Военно-морского флота России вошли всего 12 кораблей и подводных лодок, что почти в 5 раз меньше чем за последние 10 лет.

Автор: Алексей Поветкин

Предыдущиея части:

Обновление ВМФ России с 2013 по 2022 год (часть 1 — надводные силы)

Обновление ВМФ России с 2013 по 2022 год (часть 2 — подводные силы)