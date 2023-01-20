В Новоалтайске открыли новую современную школу на 550 мест

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Торжественная церемония прошла 19 января. Здание школы № 15 возводилось в новом квартале города в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года.На возведение школы из краевого и федерального бюджетов было направлено около 700 миллионов рублей.

Территория школы № 15 занимает площадь 2,7 гектара. Три этажа здания насчитывают 33 учебных класса, оснащенных по последнему слову техники. Компьютерами оборудована учительская. Предусмотрены лаборатории, кабинеты логопеда, психолога, военной подготовки, оружейная, столярная и слесарная мастерские, гардероб, медицинский блок, столовая на 275 мест, актовый зал на 295 посадочных мест. В школе есть два спортивных зала по 277 квадратных метров с подсобными помещениями, предназначенные для учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастке, аэробике.

На территории школы расположены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Также предусмотрено несколько зон отдыха, игровая, спортивная с полосой препятствий, опытная, где ученики смогут заниматься разведением декоративных культур, растений, овощей. Оборудована географическая площадка для изучения изменения погодных условий.

© altairegion22.ru

© www.altairegion22.ru

© www.altairegion22.ru

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