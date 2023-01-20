«Россети» модернизировали ключевую подстанцию Нижегородско области

Проект реализован на подстанции 220 кВ «Семеновская», которая обеспечивает электроснабжение объектов Горьковской железной дороги, литейно-механический завод в г. Семенов, а также потребителей 12 районов с общим населением 200 тыс. человек. На объекте реализована инновационная разработка собственного R&D-центра Группы «Россети», которая позволит до 75% снизить расход электроэнергии на собственные нужды при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполнены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция». Компания являются его инициатором и ключевым участником. Используются технологии, созданные специалистами «Россети Научно-технического центра».

На двух автотрансформаторах общей мощностью 250 МВА установлена автоматизированная система охлаждением, позволяющая регулировать скорость и частоту вращения маслонасосов и вентиляторов на основе данных о состоянии оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме реального времени. При этом тепло, выделяемое силовыми агрегатами, используется для обогрева производственных помещений.

Группа «Россети» обладает многолетним опытом в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергоэффективных технологий. Практические решения в данной сфере уже реализованы на нескольких десятках магистральных объектов. В том числе это еще один крупный центр питания Нижегородской области — подстанция 500 кВ «Нижегородская», которая задействована в электроснабжении столицы региона.