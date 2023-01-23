В ДНР возобновил работу завод полиэтиленовых труб

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Запущено производство полиэтиленовых труб для питьевого и технического водоснабжения в посёлке Новый свет в Донецкой Народной Республике.

«Завод пущен недавно после восьмилетнего простоя. Важно, чтобы наши предприятия вставали на рабочие рельсы и полноценно функционировали. Задача на первое приближение, чтобы наша местная промышленная продукция использовалась для восстановления республики, затем будем стараться расширять географию», — сообщили в Правительстве Республики.

В ближайшее время предприятие планирует открыть новый цех по производству фитингов для соединения трубопроводов.