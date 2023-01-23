Новый корпус складского комплекса «Ориентир-Юг» открылся в подмосковном Подольске
Общий объем инвестиций составил 1,8 миллиарда рублей.
Площадь нового корпуса составляет более 44 тыс. кв. метров. Объект спроектирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высококачественным складам класса А+: высота потолков 12 метров, сверхровный бетонный пол с антипылевым покрытием и распределенной нагрузкой. Кроме функции хранения и обработки товаров, здание подразумевает организацию производственной деятельности.
В складском комплексе для резидентов будут созданы условия, позволяющие разместить производственные мощности. Управляющая компания предоставит предприятиям возможность по выдаче технических условий на присоединение к инфраструктуре парка, инженерных объектов, а также транспортно-логистические, курьерские, рекламные и клининговые услуги. Реализация проекта принесла городскому округу Подольск 369 новых рабочих мест.
- Находкинский морской торговый порт получил новые комплексы мобильного конвейерного оборудования
- Группа «Рускон» доставила 116-тонный ротор паровой турбины на российскую АЭС «Аккую» в Турции
- Запущен профильный сайт нового продуктового направления «Автоматизированные системы хранения»