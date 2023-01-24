В Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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В поселке Орловский Ростовской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенный по программе «Газпром — детям».

Новый спортивный комплекс общей площадью более 6600 кв. м включает в себя бассейн размером 25×16 м, спортивный зал, зал аэробики и 2 тренажерных зала. ФОК предназначен для проведения занятий по плаванию, спортивных игр, занятий на тренажерах и проведения различных фитнес-программ. Спортивный объект адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Максимальная пропускная способность — 2200 человек в сутки.

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Справка

Программа «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов компании. Ее цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

В рамках программы c 2007 года по настоящее время реализовано более 2 000 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 74 региона страны.

В Ростовской области с 2007 года построено 79 спортивных объектов, в том числе 74 многофункциональные спортивные площадки и 5 физкультурно-оздоровительных комплексов.