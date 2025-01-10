Новый ФОК открыт в станице Каргинской Ростовской области

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В станице Каргинской Боковского района торжественно открыли новый модульный спортивный зал .

На площадке модульного спортивного зала, который находится на пер. Школьном, 7а, с начала 2025 года начнут работать отделения спортшколы Боковского района по нескольким видам спорта: футбол, волейбол, дзюдо, гиревой спорт. В данных отделениях обучаются 120 детей.

В школьное время двери комплекса будут открыты для обучающихся Каргинской СОШ имени Михаила Шолохова. На базе ФОКа возможно проведение уроков физкультуры и подготовка к различным соревнованиям среди школьных спортивных клубов. Расписание занятий позволяет принимать около 200 учеников в неделю.

Также планируется сотрудничество с Каргинским аграрно-технологическим техникумом имени В.Е.Теплухина. Спорт среди студентов данного учреждения очень популярен.

Добавим, что в рамках сотрудничества, помещения модульного спортивного зала будут предоставлены и для занятий спортивному клубу по месту жительства имени Матвея Платова.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

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