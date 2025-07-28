В Октябрьском районе Ростовской области открыли современный спорткомплекс

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24 июля, в хуторе Ильичевка Октябрьского открыли современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили по госпрограмме Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта». На проведение работ выделили около 145 млн рублей.

Теперь у жителей хутора и близлежащих населенных пунктов появилась дополнительная возможность заниматься игровыми видами спорта, боевыми искусствами, а также художественной гимнастикой. Кроме этого, здесь будут проходить уроки физкультуры для учащихся школы № 43 и соревнования.

Ростовская область входит в топ-10 регионов страны по количеству спортивных объектов, и правительство намерено держать эту планку. В следующем году, в частности, новый спорткомплекс начнут строить в Красном Сулине.

Уже заканчивается капремонт ростовского и таганрогского дворцов спорта, а в целом до 2027 года планируем создать ещё 70 новых спортивных объектов. На эти цели будет направлено более 9 млрд рублей, в том числе более 2,5 млрд — из внебюджетных источников финансирования.

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