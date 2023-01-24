Дан старт работе Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге
Дан старт работе Центра художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга. Центр станет ключевым объектом Международного фестиваля университетского спорта в августе этого года. А после завершения статусных состязаний будет тренировочной площадкой для воспитанниц областной спортивной школы по художественной гимнастике — настоящей кузницей будущих чемпионок, а также местом для занятий спортом взрослых и юных горожан. Кроме того, здесь будут проходить соревнования различного уровня.
Уже в феврале в Центре художественной и эстетической гимнастики начнутся тренировки спортивной школы по художественной гимнастике. Её филиалы сейчас разбросаны по всему городу, а спортсмены занимаются на арендованных площадках.
В сентябре, после окончания Международного фестиваля университетского спорта, в Центре заработают все кружки и секции. Здесь можно будет заниматься по направлениям — художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, балетная мастерская, хореографическая студия. Будет работать тренажёрный зал. Центр будет работать для детей от трёх лет и для взрослых.
Талантливые гимнастки, прошедшие отбор, смогут тренироваться здесь бесплатно. Для этого создаются 380 бюджетных мест.
Напомним, Центр станет крупнейшим в стране. Площадь здания почти 23 тысячи квадратных метров. Центральная арена вмещает одновременно три гимнастических ковра, ещё два ковра будут расположены в разминочном зале, в тренировочном — четыре. Кроме того, в здании предусмотрены два хореографических зала, тренажёрный зал, зона для СМИ и организации трансляций. Здание проектировалось и строилось с применением самых современных технологий информационного моделирования.
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24.01.2320:18:02
25.01.2307:53:43