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termometrix 10 февраля 2025, 12:13 69 Спортивные объекты

В Екатеринбурге открыли вторую ледовую арену имени Павла Дацюка

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 © 66.ru

На новой площадке разместили бросковый зал с тренажером, мини-отель для спортсменов и кафе. Расходы на строительство составили 350 млн рублей.

Площадь нового комплекса составляет около 8,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже есть гостевые холлы, бросковый зал с тренажером для хоккеистов, где можно тренировать бросок шайбы в ворота, и столовая на 120 мест.

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

Между корпусами есть крытый переход, по которому можно попасть на открытую ледовую арену и футбольные площадки. На втором этаже, помимо катка, есть гостиница для спортсменов.

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

На ледовой арене открыли кафе. Для спортсменов есть раздевалки, а для сотрудников — тренерские и административные помещения. На площадке могут заниматься хоккеисты, конькобежцы, легкоатлеты и футболисты.

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

 © user67902.clients-cdnnow.ru

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Источник: https://66.ru/news/sport/279023/

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