Модульный детский сад на 100 мест открылся в Джанкойском районе Республики Крым
Модульный детский сад на 100 мест (4 группы) открылся в МБОУ «Завет-Ленинская школа-детский сад» Джанкойского района.
Просторный, оборудованный по современным требованиям модульный детский сад построен с учётом всех норм и требований к качеству и безопасности, полностью оснащён мебелью, необходимым оборудованием и игрушками.
Установка нового дошкольного учреждения позволила разгрузить дошкольные группы МБОУ «Завет-Ленинская школа-детский сад» и полностью ликвидировать очередность на территории Завет-Ленинского сельского поселения, в том числе для детей возрастом до трех лет.
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