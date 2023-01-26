Модульный детский сад на 100 мест открылся в Джанкойском районе Республики Крым

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Модульный детский сад на 100 мест (4 группы) открылся в МБОУ «Завет-Ленинская школа-детский сад» Джанкойского района.

Просторный, оборудованный по современным требованиям модульный детский сад построен с учётом всех норм и требований к качеству и безопасности, полностью оснащён мебелью, необходимым оборудованием и игрушками.

Установка нового дошкольного учреждения позволила разгрузить дошкольные группы МБОУ «Завет-Ленинская школа-детский сад» и полностью ликвидировать очередность на территории Завет-Ленинского сельского поселения, в том числе для детей возрастом до трех лет.

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