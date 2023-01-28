Спутник «Луч-5В» введён в состав международной системы «КОСПАС-САРСАТ»

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23 января космический аппарат-ретранслятор «Луч-5В» ввели в состав группировки международной спутниковой системы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Ведение в систему ещё одного российского спутника расширит её возможности при обнаружении аварий и различных происшествий.

Ранее специалисты компании «Спутниковая система «Гонец» и холдинга «Российские космические системы» проверили техническую готовность ретранслятора «КОСПАС-САРСАТ» на спутнике «Луч-5В» и станции приёма и обработки информации в Хабаровске.

На данный момент в российском сегменте орбитальной группировки «КОСПАС-САРСАТ» работают по целевому назначению низкоорбитальный метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, два среднеорбитальных навигационных аппарата «Глонасс-К», геостационарные спутники-ретрансляторы «Луч-5А» и «Луч-5В» и гидрометеорологические «Электро-Л» № 2 и «Электро-Л» № 3.

В перспективе также планируется ввести в систему высокоэллиптический гидрометеорологический аппарат «Арктика-М» № 1.