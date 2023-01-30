Модернизация АСУ ТП парка смешения топлив Киришского НПЗ

Проведены работы по модернизации АСУ ТП парка смешения топлив установки ПСТ-1 Киришского НПЗ (ООО «КИНЕФ»).

ООО «КИНЕФ» является общепризнанным лидером оптовой торговли на Северо-Западе России и производит все виды топлива, продукцию, пользующуюся большим спросом в нефтехимической и лакокрасочной промышленности, на предприятиях бытовой химии и в строительной индустрии. Уровень автоматизации технологических процессов на сегодня превышает 85%.

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Автоматизированная система парка смешения топлив Киришского НПЗ успешно работает на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000®(ПАК ПТК КРУГ-2000®) уже практически 20 лет. За это время неоднократно проводились работы по расширению, модернизации и техническому обслуживанию действующей АСУ ТП ПСТ.

В рамках текущего проекта проведены работы по замене уровнемеров TGD на уровнемеры фирмы Vega.

НПФ «КРУГ» работает на данном предприятии с 1997 года. За это время на базе типовых технических решенийвыполнен ряд работ, в их числе: АСУ ТП ГФУ цеха № 6, АСУ ТП ПСТ-1 цеха № 3, АСУ ТП смешения дизельных топлив, АСУ ТП Л-35-11/600, системы контроля установками Л-35-11/300, Л-24/6, Л-24-9/2000, АВТ-6.

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