Завод в Новгородской области ввёл в эксплуатацию две линии по производству труб для газификации

© eog.gazprom.ru

31 января на заводе ЗАО «Петерпайп» в ТОСЭР «Боровичи» Новгородской области состоялся ввод в эксплуатацию двух линии по производству полиэтиленовых труб, используемых для строительства газовых сетей.

Линии предназначены для производства газовых и водопроводных труб из отечественного полиэтиленового сырья. На предприятии организован выпуск напорных труб увеличенной длины — 18 м вместо 13 м, — что ускоряет монтаж трубопроводов за счёт снижения количества стыков.

Инвестиции в проект составили около 206 млн рублей.

Всего на заводе теперь работают три производственные линии, первая из которых была запущена в марте прошлого года. Максимальная производственная мощность предприятия с вводом двух линий достигла 2 тонн переработки сырья в час, более 1 тыс. тонн (или около 100 км труб диаметром 225 мм) готовой продукции в месяц и примерно 1,2 тыс. км труб в год.

Газовая отрасль за счет реализации проекта получит дополнительные объёмы комплектующих для строительства газовой инфраструктуры по всей стране. Первая выпущенная на новых мощностях труба предназначена для строительства межпоселкового газопровода протяженностью около 48 км от ГРС «Боровичи» до деревень Починная Сопка, Меглицы и села Мошенское Новгородской области в рамках Программы развития газоснабжени и газификации Новгородской области на 2021-2025 гг.

© eog.gazprom.ru

https://vk.com/...155735013_44434