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Производство

Завод в Новгородской области ввёл в эксплуатацию две линии по производству труб для газификации

 © eog.gazprom.ru

31 января на заводе ЗАО «Петерпайп» в ТОСЭР «Боровичи» Новгородской области состоялся ввод в эксплуатацию двух линии по производству полиэтиленовых труб, используемых для строительства газовых сетей.

Линии предназначены для производства газовых и водопроводных труб из отечественного полиэтиленового сырья. На предприятии организован выпуск напорных труб увеличенной длины — 18 м вместо 13 м, — что ускоряет монтаж трубопроводов за счёт снижения количества стыков.

Инвестиции в проект составили около 206 млн рублей.

Всего на заводе теперь работают три производственные линии, первая из которых была запущена в марте прошлого года. Максимальная производственная мощность предприятия с вводом двух линий достигла 2 тонн переработки сырья в час, более 1 тыс. тонн (или около 100 км труб диаметром 225 мм) готовой продукции в месяц и примерно 1,2 тыс. км труб в год.

Газовая отрасль за счет реализации проекта получит дополнительные объёмы комплектующих для строительства газовой инфраструктуры по всей стране. Первая выпущенная на новых мощностях труба предназначена для строительства межпоселкового газопровода протяженностью около 48 км от ГРС «Боровичи» до деревень Починная Сопка, Меглицы и села Мошенское Новгородской области в рамках Программы развития газоснабжени и газификации Новгородской области на 2021-2025 гг.

 © eog.gazprom.ru

https://vk.com/...155735013_44434

Источник: https://eog.gazprom.ru/press/news/2023/01/720/

Химическая промышленность, Новгородская область, газификация
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    31.01.2323:17:14

    Полиэтилен это, несомненно, свежая кровь газовой отрасли.Срок эксплуатации полиэтиленовых труб исчисляется в среднем 50-ю годами, металлических всего 30-ю. Металлические трубы подвержены коррозии, которая постепенно их сжирает и превращает в труху. Полиэтиленовым трубам присуща легкость и гибкость. В зависимости от диаметра полиэтиленовая труба в 5-10 раз легче металлической. Её можно скручивать в бухты до 500 метров длиной, что очевидно удобно при хранении и транспортировке ( металл в такой клубок, конечно же, не смотаешь ). По причине легкого веса, эластичности и уникальных физических свойств полиэтилена, монтаж, нарезка и сварка инновационных труб проходят проще и быстрее. Полиэтиленовые трубы способны растягиваться до 7% своей длины, при этом не теряя эксплуатационных свойств. Это особенно важно в случае просадки почв или мнократных циклов замерзания-размерзания. К тому же полиэтиленовые трубы не требуют катодной электрохимзащиты от коррозии, так как не подвержены воздействию электрических полей.К слову, стальные газовые магистрали России на нужды электрохимзащиты ежегодно забирают до 80-120 миллионов киловатт-часов. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов диаметром до 100 миллиметров обходится на 20-25% дешевле прокладки стальных. При ремонте же газопроводов бестраншейным методом экономия еще ощутимее в 2,5 раза. Мои апплодисменты настойчивым и неугомонным парням с завода ЗАО «Петерпайп». Так держать, ребята !

    Отредактировано: Жан Ковальчук~23:19 31.01.23
    #1258676
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