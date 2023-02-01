Два детских сада на 590 мест открыли на северо-западе Челябинска
В Челябинске в густонаселённых микрорайонах на северо-западе появилось ещё два детских сада. Учреждения на 290 и 300 мест открыли в «Манхэттене» и «Академ Riverside». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Детей от полутора лет принял детский сад на улице Героя Яковлева, 11 в ЖК «Манхэттен». В трёхэтажном здании садика есть просторные игровые и спальни, изостудия, музыкальный зал и зал для занятий спортом, кабинеты медика, логопеда и психолога. Садик рассчитан на 290 мест.
Кроме того, укомплектован детский сад на улице Университетской набережной, 77. В детсаду есть всё необходимое — спальни, игровые, кабинеты для рисования, музыки и танцев, поле для игры в мини-футбол, современные игровые комплексы и развивающие бизиборды.
В этом году обещают открыть ещё несколько новых детских садов. Три дошкольных учреждения — в Чурилово, на улице Горького и в Парковом — примут детей в ближайшие месяцы. До конца года закончат строить ещё один садик в Чурилово, а также в «Парковом» и «Парковом-2».
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