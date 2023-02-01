В Москве открыли новую поликлинику на Дмитровском шоссе

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Строительство новой детско-взрослой поликлиники было начато в I квартале 2021 года и завершено в январе 2023 года. Финансирование осуществлялось за счет адресной инвестиционной программы столицы. Первых пациентов новая поликлиника в Дмитровском районе примет в марте 2023 года.

Семиэтажное здание возведено по индивидуальному проекту вблизи будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Площадь здания — 15 тыс. кв. м, что в 1,5 раза больше, чем было в поликлиниках, где принимали пациентов ранее.

Здесь откроют филиалы консультативно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86, где будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Медицинскую помощь будут получать 66 тыс. жителей Дмитровского района — около 58 тыс. взрослых и 8 тыс. детей. Кроме того, предусмотрена женская консультация. Проектная мощность новой поликлиники составит 750 посещений в смену: 250 — в детском блоке и 500 — во взрослом блоке.

Отмечается, что поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС. В поликлинике будет работать аптечный пункт.

Всего начиная с 2011 года в Москве построено 131 здание городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе. Важнейшей программой ближайших лет является строительство 32 новых поликлиник. Строительство девяти поликлиник, вошедших в программу, в настоящее время завершено. Еще 23 поликлиники планируется построить до 2025 года.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

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