Рекордный год для группы компаний «Волгабас»

В 2022 году марка изготовила 1217 автобусов. Она обновила автобусные парки в разных российских городах. Производство возросло на 312%. Это рекорд среди российских марок.

Волгабас © autoline.kg

В начале прошлого года пришлось заменить некоторые узлы машин. Поменялась коробка передач, электроника и тормозные механизмы. Это также и стимулировало.

«Волгобас» поучаствовал в программе обновления автобусного парка в Санкт-Петербурге. Всего муниципалитет обзавелся 2800 единицами транспорта. Компания поставила городу модели, которые ездят на сжатом и сжиженном газе, а также модификацию среднего класса. Этот 9-метровый автобус стал хорошим шаттлом. Еще одна новинка для Санкт-Петербурга — электробус «Ситиритм-12» 2-й генерации. Он едет 240 км на одном заряде. В конце 2022 года «Волгобас» поставил городу еще и сочлененную версию «СитиРитм-18». Сейчас на нем ездят люди из аэропорта «Пулково».

Группа компаний «Волгобас» на протяжении года совершенствовала и увеличивала производственные площади. В частности, комплекс металлообработки дополнен листогибами и станками лазерной резки. Такие мероприятия помогут воплотить амбитные планы предприятия на текущий год.