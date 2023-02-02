В Усть-Коксе Республики Алтай открылась новая школа

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1 февраля состоялось торжественное открытие школы имени Героя Советского Союза В.И. Харитошкина на 275 человек, построенной в селе Усть-Кокса по нацпроекту «Образование».

Строительство школы началось в 2019 году, из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации сроки работ затягивались.

В школе обустроено 20 учебных кабинетов, они оснащены новой мебелью и оборудованием, учебно-методическими материалами и техническими средствами обучения.

Спортивный зал обеспечен спортивным оборудованием, актовый зал — современной акустической системой и освещением. В школе организован центр детских инициатив. Имеются швейная и слесарная мастерские, кабинет психолога, медкабинет, просторная библиотека. В пищеблоке установлено современное технологическое оборудование. Для детей с ограниченными возможностями здоровья обустроен лифт.

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© altai-republic.ru

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© altai-republic.ru

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru

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