Промышленная партия российских мини-базовых станций LoRaWAN

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Компания «АТБ Электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций для промышленного интернета вещей (IIOT).

Два года назад была начата разработка линейки собственных изделий для IIOT, результатом чего явилась полноценная линейка ОЕМ-оборудования. В течение 2022 года компания оперативно провела работу по замене компонентной базы на несанкционную, производству тестовых образцов с новыми комплектующими и их отладке.

Помимо перевода на новую компонентную базу линейки ОЕМ оборудования для промышленного интернета вещей, компания активно работала с партнерами, изучая потребности меняющегося рынка. В результате флагманским изделием линейки стали базовые станции АТБ ОЕМ в четырех форм-факторах: м.2, mPSI, USB и в стандартном уличном исполнении.

К началу 2022 года промышленная партия базовых станций была произведена в форм-факторе USB. Мини-базовая станция ATB-LW-USB-GATEWAY — это портативное устройство, предназначенное для локального развертывания сети LoRaWAN путем подключения к стационарным и мобильным персональным компьютерам через интерфейс USB (разъем подключения USB type C).

Этот современный подход позволяет легко добавить возможности шлюза LoRaWAN существующему оборудованию, такому как маршрутизаторы, промышленные ПК и т. д. (например, превращая ноутбук в тестовый шлюз LoRaWAN, просто подключив его и запустив программный стек).

ATB-LW-USB-GATEWAY — готовое экономичное решение реализации LoRaWAN шлюза.

ATB-LW-USB-GATEWAY подключается к компьютеру через порт USB и поддерживает до 8 каналов LoRa WAN.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ATB-LW-USB-GATEWAY:

беспроводной интерфейс LoRa,

внешняя SMA антенна,

8 каналов LoRaWAN,

мощность передачи до 27 дБм, чувствительность приемника до -139 дБм при SF12, полоса пропускания 125 кГц,

проводной интерфейс USB 2.0,

питание 5 В через разъем USB,

корпус 42×90,3×11 мм, IP41,

диапазон рабочих температур от -30 до +75 °C,

наличие светодиода состояния работы.

© atb-oem.ru

Мини-базовая станция полностью разработана и произведена в России, в Москве, на собственных производственных мощностях «АТБ Электроники» и прошла сертификацию ЕАС.

На начало 2023 года прошли сертификацию и готовы к производству промышленных партий базовые станции в форм-факторах: м.2, mPSI, USB.

Уличная базовая станция проходит подготовку к сертификации и будет доступна к производству во втором квартале текущего года.

© atb-oem.ru

Помимо флагманских изделий, в линейке ОЕМ оборудования для промышленного интернета вещей АТБ Электроника, разработаны модемы и датчики, а также полноценная линейка промышленных мини-компьютеров и процессорных модулей. Все изделия в течение 2022 года были переведены на новую несанкционную компонентную базу, могут быть доработаны под конкретные требования заказчика, произведены в кратчайшие сроки.