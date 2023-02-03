В Брянске открылась школа на 1225 мест, построенная по нацпроекту «Образование»

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2 февраля в Брянске, на улице Счастливой, открылась новая средняя общеобразовательная школа № 72, построенная в рамках национального проекта «Образование».

Школа № 72 — это полноценный образовательный центр. На его создание было направлено более 1 млрд 380 млн рублей, из которых 931 млн рублей — средства федерального бюджета, более 400 млн рублей — средства областного и городского бюджетов.

Здание школы состоит из четырех функциональных блоков, сформированных вокруг двух внутренних дворов: блок начальных классов, блок среднего и старшего звена, спортивный блок, столовая на 600 мест, актовый зал на 500 мест, медицинский блок с процедурным кабинетом и кабинетом стоматологии. Также есть лингафонный кабинет, медико-биологический и инженерно-технологический классы, лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования и прототипирования, исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций.

Для внеурочной занятости учащихся имеются специализированные кабинеты и оборудование: медиацентр, фотостудия, школьное телевидение, зал хореографии. В спортивном блоке школы располагаются большой и малые спортивные залы, бассейн. На прилегающей территории — стадион, площадки для подвижных видов спорта, беговая дорожка, беседки для отдыха.

В Брянской области за восемь лет построено семь школ и пять пристроек, из них в сельской местности — три школы и одна пристройка. Всего создано 5897 новых ученических мест. Открыты детские технопарки Кванториум, центр для развития талантов у детей и молодежи ОГМА — брянский Сириус, Медицинский Сеченовский предуниверсарий.

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© www.bryanskobl.ru

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