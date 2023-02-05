Во Владимирской области запустили новую линию по производству органических удобрений
2 февраля компания «ФАСКО+" ввела в строй новую линию по производству современных органических удобрений в Гусь-Хрустальненском районе Владимирской области.
Работы по возведению новой площадки по производству современных органических удобрений начались 4 месяца назад. За этот короткий срок были выполнены работы по монтажу необходимых коммуникаций и строительству помещения, а также по установке и запуску оборудования. В период выхода на плановую мощность (март 2023 года) будет создано 28 рабочих мест.
Инвестиции составят 80 млн. рублей.
Площадь в 2 гектара займут производственные цеха, складские помещения, открытые участки компостирования.
На предприятии будем выпускать органо-минеральные удобрения на основе торфа и куриного компоста. Для производства используется местное сырье: торф и продукты жизнедеятельности птиц владимирских фабрик.
ООО «ФАСКО+" - производитель и поставщик питательных почвогрунтов, удобрений, средств защиты растений для сада, огорода и дома. Продукция реализуется как на рынке России, так и и в странах ближнего зарубежья. В ассортименте фирмы насчитывается более 450 наименований продукции.
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