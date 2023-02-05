Во Владимирской области запустили новую линию по производству органических удобрений

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2 фев­ра­ля ком­па­ния «ФАС­КО+" вве­ла в строй но­вую ли­нию по про­из­водс­тву сов­ре­мен­ных ор­га­ничес­ких удоб­ре­ний в Гусь-Хрустальненском районе Владимирской области.

Ра­боты по воз­ве­дению но­вой пло­щад­ки по про­из­водс­тву сов­ре­мен­ных ор­га­ничес­ких удоб­ре­ний на­чались 4 ме­сяца на­зад. За этот ко­рот­кий срок бы­ли вы­пол­не­ны ра­боты по мон­та­жу не­об­хо­димых ком­му­ника­ций и стро­итель­ству по­меще­ния, а так­же по ус­та­нов­ке и за­пус­ку обо­рудо­вания. В пе­ри­од вы­хода на пла­новую мощ­ность (март 2023 го­да) бу­дет соз­да­но 28 ра­бочих мест.

Ин­вести­ции сос­та­вят 80 млн. руб­лей.

Пло­щадь в 2 гек­та­ра зай­мут про­из­водс­твен­ные це­ха, склад­ские по­меще­ния, от­кры­тые учас­тки ком­пости­рова­ния.

На пред­при­ятии бу­дем вы­пус­кать ор­га­но-ми­нераль­ные удоб­ре­ния на ос­но­ве тор­фа и ку­рино­го ком­поста. Для про­из­водс­тва ис­поль­зу­ет­ся мес­тное сырье: торф и про­дук­ты жиз­не­де­ятель­нос­ти птиц вла­димир­ских фаб­рик.

О­ОО «ФАС­КО+" - про­из­во­дитель и пос­тавщик пи­татель­ных поч­вогрун­тов, удоб­ре­ний, средств за­щиты рас­те­ний для са­да, ого­рода и до­ма. Про­дук­ция ре­али­зу­ет­ся как на рын­ке Рос­сии, так и и в стра­нах ближ­не­го за­рубежья. В ас­сорти­мен­те фир­мы нас­чи­тыва­ет­ся бо­лее 450 на­име­нова­ний про­дук­ции.

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