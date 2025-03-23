На Лакинской птицефабрике во Владимирской области открылся новый птичник для молодняка

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На Лакинской птицефабрике введен в эксплуатацию новый птичник, рассчитанный на выращивание почти 70 тысяч цыплят. Как сообщили в Правительстве Владимирской области, запуск корпуса стал важным этапом в развитии предприятия.

Оборудование для нового комплекса поступило в ноябре 2024 года, а уже в середине января завершилось строительство. Теперь в просторном и комфортном помещении молодняк получит оптимальные условия для роста.

Запуск нового корпуса позволит увеличить объемы производства, обеспечивая стабильные поставки продукции. Птицефабрика продолжает модернизацию мощностей, что способствует развитию птицеводческой отрасли региона.

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