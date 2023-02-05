Четвертый метеоспутник «Электро-Л» выведен на орбиту

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В воскресенье, 5 февраля 2023 года, гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 4 выведен на заданную орбиту.

Спутник был запущен с космодрома Байконур в 12:12:52 по московскому времени ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03. Средства выведения отработали в штатном режиме.

Это был первый пуск российской ракеты-носителя в 2023 году. Для «Протона-М» данный полет стал 114-м, для ДМ-03 — седьмым в истории.

Ракета-носитель «Протон-М» изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева, разгонный блок ДМ-03 — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева, космический аппарат «Электро-Л» № 4 — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос).

Спутники «Электро-Л» создаются в рамках Федеральной космической программы России и входят в геостационарную гидрометеорологическую космическую систему «Электро» разработки НПО Лавочкина. Они предназначены для обеспечения оперативной и независимой гидрометеорологической информацией подразделений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и других ведомств.

Сейчас в системе «Электро», функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника — «Электро-Л» № 2 (запущен 11 декабря 2015 года) в точке стояния 14,5° западной долготы и «Электро-Л» № 3 (запущен 24 декабря 2019 года) в точке стояния 76° восточной долготы. Аппарату «Электро-Л» № 4 предстоит работать в точке стояния 165,8° восточной долготы.

Уникальные особенности спутников «Электро-Л» позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15—30 минут. Благодаря круглосуточной передаче с космических аппаратов высококачественных многоспектральных снимков повышается не только качество и оперативность прогнозов погоды, но и решаются глобальные вопросы мониторинга климата и изменений, выдаются штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.

Также, спутники ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Это помогает поисково-спасательным службам эффективнее реагировать на сигналы бедствия для спасения человеческих жизней.