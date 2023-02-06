Конвертоплан Д-20К получил сертификат соответствия

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В январе гражданская беспилотная авиационная система с возможностью вертикального взлёта и посадки Д-20К получила сертификат соответствия на основании испытаний, проведённых ООО «Центр сертификации». Сейчас конвертоплан уже запущен в серийное производство, сообщили в пресс-службе компании «Аэромакс».

Документ подтверждает полное соответствие конвертоплана требованиям технических условий, а также всем необходимым требованиям безопасности и качества, определенным действующими нормативами РФ.

Испытания проводились в соответствии со стандартами ГОСТ Р 56122-2014, ГОСТ 15.309-98, ГОСТ Р 51908-2002, ГОСТ Р 59517-2021, которые содержат все основные требования для беспилотных авиационных систем и их элементов при разработке, производстве, сертификации и эксплуатации, а также определяют требования по обеспечению безопасности полета. Кроме того, они устанавливают основные положения по проведению испытаний продукции серийного производства, а также ее хранению и транспортировке до и после ввода в эксплуатацию.

Д-20К оснащён двигателем внутреннего сгорания и имеет максимальную взлётную массу 29 кг. Его планируется использовать для выполнения авиационных работ в местах, где отсутствуют подготовленные аэродромные площадки. Более ранняя версия БПЛА самолётного типа Д-20 успешно применяется для аэросъёмки и мониторинговых миссий последние два года. Конструкторские решения разработаны совместно с «ДИАМ-АЭРО» (входит в группу компаний «Аэромакс»). Аэродинамическая схема нового летательного аппарата существенно расширяет возможности применения лёгких беспилотников на труднодоступных и неподготовленных к полётам территориях.