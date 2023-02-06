Тентованный полуприцеп для перевозки стали в рулонах BONUM COIL

Машиностроительный завод БОНУМ произвел тентованный полуприцеп BONUM COIL для перевозки стали в рулонах.

Сталь в рулонах активно применяется в строительстве, в таком виде ее удобно использовать и хранить. Перевозка рулонов стали при этом имеет свои нюансы. Из-за формы и большой массы металлических катушек в стандартных тентованных полуприцепах осуществлять их перевозку неудобно.

© Фото из открытых источников

Инженеры завода BONUM со всех сторон изучили задачу и разработали универсальный тентованный полуприцеп, идеально подходящий для перевозки стали в рулонах. При этом он легко превращается в стандартную штору.

На первый взгляд BONUM COIL ничем не отличается от привычного всем шторного полуприцепа. Все самое интересное скрывается внутри.

1. В полу полуприцепа расположен специальный желоб, трапециевидного сечения.

© Фото из открытых источников

2. По краям желоба варены дополнительные стаканы под коники. Их расположение позволяет водителю расположить и зафиксировать рулоны оптимальным образом (в зависимости от их размера и веса) для достижения правильной развесовки. Простыми словами — будет удобно перевозить как один 30-тонный рулон, так и несколько рулонов меньших габаритов.

3. Дополнительно по периметру рамы в «рулонную» версию установлены усиленные проушины предназначенные для фиксации рулонов. Безопасность — прежде всего.

© Фото из открытых источников

4. Желоб закрывается фанерными вставками и получается ровный пол как в обычной шторе. Полуприцеп универсален и подходит для перевозки любого груза, например палетного

5. Особая конструкция рамы BONUM COIL, которая скрыта от глаз, но напрямую влияет на безопасность. Рама BONUM COIL сконструирована так, что полуприцеп с загруженными стальными катушками имеет более низкий центр тяжести, что увеличивает его устойчивость. Это очень актуально именно для перевозки тяжёлых стальных рулонов.