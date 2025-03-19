Завод BONUM провел рестайлинг тентованных полуприцепов

Завод BONUM провел рестайлинг тентованных полуприцеповСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Тентованные полуприцепы BONUM: инновации, надёжность и забота о клиентах
Тентованные полуприцепы BONUM — это результат кропотливой работы инженеров-конструкторов, которые стремятся создать технику, отвечающую самым высоким требованиям. Мы поговорили со специалистами завода, чтобы узнать, какие уникальные преимущества предлагает рестайлинг тентованных полуприцепов, как учитываются климатические условия и какие технологии делают технику БОНУМ долговечной и практичной.
Конструктивные особенности:
В процессе рестайлинга были улучшены ключевые элементы конструкции, включая раму, строповку груза, настил пола, заднее защитное устройство, боковую защиту, систему натяжения тента, переднюю стенку, панель розеток и сдвижную крышу. Эти изменения направлены на повышение удобства эксплуатации и эффективности полуприцепов.
Для снижения веса и увеличения грузоподъёмности используются современные материалы. Например, высокопрочная сталь в раме позволяет уменьшить толщину элементов без потери прочности, а алюминиевые сплавы заменяют деревянную обрешётку. Это делает полуприцепы более экономичными и практичными.
Конструкция полуприцепов адаптирована к сложным климатическим и дорожным условиям. География России предполагает значительные перепады температур и разное качество дорог, поэтому при проектировании учитываются факторы, обеспечивающие надёжность техники в любых условиях эксплуатации.
Для повышения долговечности применяются качественные компоненты и технологии, такие как цинковое покрытие элементов (угловые стойки, кронштейны, корзина запасного колеса), которое защищает от коррозии. Процессы производства автоматизированы, что позволяет контролировать качество на каждом этапе.
Обратная связь от клиентов играет важную роль в совершенствовании конструкции. На основе отзывов водителей и владельцев автопарков были внесены изменения, такие как доработка задней выдвижной лестницы, улучшение боковой защиты, перенос кнопок растормаживания, модернизация покрытия пола и установка новых осей.
Тентованные полуприцепы BONUM сочетают в себе качество, надёжность и функциональность, что делает их подходящим решением для различных задач в сфере грузоперевозок.
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