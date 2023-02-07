«ТМХ-Электротех» сертифицировал новые тяговые электродвигатели для тепловозов

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ООО «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели ДТА-200Т, предназначенные для новейших маневровых тепловозов ТЭМ23.

Трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором ДТА-200Т разработан для использования в конструкции привода колесных пар тепловоза. Асинхронный двигатель в сочетании с электронными системами управления тяги, позволяет обеспечить широкий диапазон тягового усилия и скоростей движения.Переход от коллекторного тягового привода к асинхронному определён в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Для реализации проекта на предприятии была произведена технологическая подготовка производства и предварительно изготовлено 13 опытных образцов, которые в 2022 году прошли сертификационные испытания, подтвердившие качественность конструкции. По завершению необходимых испытаний двигатели были отправлены на Брянский машиностроительный завод для установки на опытный тепловоз.После окончания завершающей стадии испытаний нового российского тепловоза ТЭМ23 с установленными опытными двигателями ДТА-200Т, на основании решения приемочной комиссии, получен сертификат соответствия регламенту Таможенного союза, который позволяет начать серийное производство двигателей. По заключению экспертов, характеристики опытных образцов полностью соответствуют требованиям, заявленным в техническом задании.

Согласно плану производства, в 2023 году «ТМХ-Электротех», должен изготовить установочную партию двигателей ДТА-200Т в количестве 42 шт.