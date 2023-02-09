Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в январе 2023 года выпустил новую модель смесителя.
Новая модель смесителя для умывальника СМ-ТЛ22 ОПАЛ хром/белый/черный (Гекко) © avatars.mds.yandex.net
Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в январе 2023 года выпустил новую модель смесителя для умывальника.
Это второе изделие из серии «ОПАЛ». В декабре 2022 заводом был выпущен смеситель для ванны. Появилась возможность оформить ванную комнату в едином стиле.
Смеситель представлен в двух цветах — трендовом чёрном и белом, с элементами хрома.
Корпус смесителя отлит из высокачественной латуни путём кокильного литья. Механообработка деталей произведена на высокоточном оборудовании.
На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде.
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