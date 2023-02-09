В Усть-Удинском районе Приангарья открылся новый спортивный комплекс
В поселке Усть-Уда открыли новый зал единоборств «Спартанец» и ФОК «Олимпиец». ФОК имеет универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. В спорткомплексе есть все условия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь планируется проводить занятия и соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, можно будет сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
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09.02.2316:52:59