Представлен макет будущего аэропорта Сочи

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Пока представлен лишь макет обновленного комплекса. Строить его начнут в следующем году, а открыться новый терминал может уже к 2026 году.

Макет обновленного сочинского аэропорта показали в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Уважаемые пассажиры».

Изменений много. Планируют построить новый терминал и обновить всю инфраструктуру, в том числе прилегающую территорию. Зона для парковок значительно расширится. Пропускная способность аэропорта вырастет в 1,5 раза — до 4500 пассажиров в час.

Появится отдельное здание для транзитных пассажиров. Его соединят с новым терминалом закрытым пешеходным мостом. Пассажиры с длительной пересадкой смогут перейти из терминала в это здание и ожидать свой рейс там (фудкорт и магазины будут).

Улучшат подъезд для поездов, прибывающих в аэропорт Сочи. Парковочных мест станет больше за счет крытой долгосрочной парковки в несколько этажей.

Советское здание аэропорта, построенное в 1956 году, сносить не планируют, но на его полноценную эксплуатацию рассчитывать не стоит. Не исключено, что через него будут проходить только туристические группы в рамках «исторического экскурса».

По данным источника, в 2023 году завершится создание мастер-плана, а в 2024 начнется строительство. Новый терминал может открыться уже к 2026 году.

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru

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