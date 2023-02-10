«Росэлектроника» поставила заказчикам «супершредеры»

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки шредеров для уничтожения секретных и совершенно секретных документов. Приборы обеспечивают максимальный уровень защиты конфиденциальной информации, измельчая носитель до мельчайших фракций. Первыми такие шредеры получили государственные ведомства, предприятия авиастроительной отрасли и организации Ростеха.

Новые устройства с помощью механизма перекрестной резки способны измельчать бумажные документы до крохотных фрагментов размером не более 2,5мм2. По таким фрагментам невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств. Шредер может разрезать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду. Также прибор способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD диски.

Прибор изготавливается из российских комплектующих. Его производит Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в «Росэлектронику»).

«Соблюдение жестких требований конфиденциальности — обязательное условие в работе многих предприятий и ведомств. Наша разработка по своим характеристикам отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться в силовых структурах, налоговых органах, банках, на промышленных предприятиях — везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну. Шредер разрезает лист А4 более чем на 12 тысяч частиц, которые меньше, чем ширина росчерка шариковой ручки. После измельчения, документ уже не получится вернуть к прежнему виду и прочитать», — сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» в составе Ростеха поставляет продукцию более чем 200 предприятиям промышленности, выпускающим радиотехнические изделия широкого спектра применения.