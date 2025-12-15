В ночь на вторник, 16 декабря, в Новосибирске открыли проезд по четвёртому автомобильному мосту через Обь.

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов Сибири. Он не только соединил улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом, но и обеспечит водителям выезд на федеральные трассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь». По расчётам строителей, современная магистраль позволит пропускать до 70 000 автомобилей в сутки

Концессионное соглашение о строительстве комплекса подписали 6 декабря 2017 года в Москве. Помимо самого моста с вантовым участком проект включает две крупные транспортные развязки, два тоннельных путепровода, протяжённую сеть автомобильных и трамвайных эстакад. Объекты вводят постепенно по мере окончания строительных работ. Правобережная развязка доступна полностью, на левобережной — 12 съездов. По информации регионального правительства, на 1 декабря 2025 года общую готовность сооружения оценивали на 87%.

Пока переправу не сдадут полностью, ездить по ней бесплатно могут владельцы всех видов транспорта.

Длина основного хода магистрали от улицы Станционной до Ипподромской — 5,1 километра.

Отметим, что сразу же после открытия нового моста маршруты с его учётом начал строить навигатор 2ГИС. А если кликнуть на это сооружение на карте, то можно увидеть анимацию в виде салюта.