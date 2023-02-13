В Озерске Челябинской области торжественно открыта Ледовая Академия «Высота»

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Многофункциональный спортивный комплекс площадью 9 тыс. кв.м построен по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом. Общий объем инвестиций в проект — более 900 млн руб.

В день открытия более 400 жителей, в числе которых ветераны спорта, сотрудники и воспитанники спортивных и социальных учреждений, а также юные особенные гости из общественной организации «Наши дети», стали первыми посетителями Ледовой Академии.

Открытие Ледовой Академии «Высота» — современного спортивного объекта, где созданы все условия для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и любителей, — значимое событие не только для Озерска. Новый спортивный комплекс является ярким примером развития социальной инфраструктуры малых городов региона.

Андрей Комаров отметил, что сегодня открывается не только современный спортивный комплекс, открываются новые возможности для жителей Озерска, для тех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни. «Будем стремиться к тому, чтобы таких людей стало еще больше, — подчеркнул он. — Уверен, что Ледовая Академия „Высота“ станет объектом притяжения для жителей Озерска и даст принципиально новый импульс к развитию зимних видов спорта в городе».

Особое внимание в стенах Ледовой Академии будет уделяться развитию спортивных талантов детей. Здесь смогут круглогодично заниматься более 500 будущих хоккеистов и фигуристов, в том числе воспитанники ДЮСШ Озерска. На церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии детско-юношеского спорта в Озерске с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» Челябинска.

В день открытия ЛА «Высота» зрители, которые присутствовали на ледовой арене, так и те, кто подключился к онлайн-трансляции мероприятия, стали свидетелями яркого шоу с участием ведущих творческих коллективов Челябинской области. Настоящим подарком для зрителей стал товарищеский матч между ХК «Звезды ТРАКТОРА» под руководством главного тренера — чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Николая Макарова и ХК «Маяк-Гранит» из Озерска под руководством главного тренера Василия Куликова. На этом праздник не закончился — для жителей города организованы сеансы массового катания и экскурсии по Ледовой Академии «Высота».

Ледовая Академия «Высота» — первый современный спортивный объект в Озерске, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса полного цикла. Размер ледового поля — 30×60 м, трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Для посетителей предусмотрены комфортные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии, на территории вокруг спортивного комплекса расположено футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы тренажерные и детские площадки.

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

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http://ozerskad...nfo/news/53770/

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