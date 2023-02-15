Открылся хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера

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Новый хирургический корпус с отделением анестезиологии в среду открылся в реанимации Липецкого областного онкологического диспансера.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главврача онкобольницы Сергея Шинкарёва, блок оснащен самым современным оборудованием, которому могут позавидовать клиники федеральных центров.

«Всего же для оснащения новостроя закуплено 3 112 единиц медицинского оборудования. С началом работы данного объекта онкологическим больным будет оказана помощь на самом высочайшем уровне, что позволит нам получить дальнейшее сокращение преждевременной смертности от онкологических заболеваний в регионе», — заявил главврач на церемонии.

По его словам, современное оснащение предусмотрено и для палат: кровати и каталки имеют особые технологические свойства.

Шинкарёв также сообщил, что площадь корпуса превышает 9,4 тыс. кв.м. В нем размесятся девять операционных. Помимо операционных здесь разместится отделение реанимации и анестезиологии на 20 коек с блоком палат пробуждения.

Корпус возводился в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На его строительство выделили 2,1 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд — из федерального бюджета, около 480 млн рублей — из бюджета Липецкой области.

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru