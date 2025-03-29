В Липецке открылась новая поликлиника

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Она будет обслуживать как взрослых (до 600 посещений в смену), так и детей (до 200 посещений в смену).Стоимость объекта составила 2 млрд руб.

Пятиэтажное здание оснащено передовым оборудованием и цифровыми сервисами, включая системы искусственного интеллекта. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Например, результаты рентгена поступают к специалисту ещё до того, как пациент покинет кабинет диагностики.

Особое внимание уделено отделению лучевой диагностики, где установлены компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, цифровые рентген-аппараты. Вся аппаратура подключена к ИИ-системам, что повышает точность исследований.

Электронные медицинские карты, онлайн-запись и автоматизированные назначения упрощают работу врачей и сокращают время ожидания для пациентов. Теперь доктор может одним кликом получить доступ к полной истории болезни, включая результаты анализов, предыдущие диагнозы и даже вызовы скорой помощи.

© lipeck.bezformata.com

У жителей Елецкого микрорайона также появится возможность в шаговой доступности пройти диагностику и лечение онкологических заболеваний. На базе поликлиники откроется Центр амбулаторной онкологической помощи.

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