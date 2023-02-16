В Карелии провели испытания уникального экраноплана «Орион-25»
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456243000&hash=108f1fc0a2be78cf
Он может летать на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда
Скорость — до 500 км/час, дальность полета — до 3600 км, а продолжительность — до 11 часов. Расход топлива экономичен благодаря экранному эффекту судна
Источник: https://vk.com/wall-166596029_219482
- Ямальский меридиан (№ 1)
- Аэропорт имени Алексея Леонова — новые воздушные ворота в Кузбасс
- ГТЛК передала в лизинг «Конверс Авиа» вертолет Ми-8 МТВ-1
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!