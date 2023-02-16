В Карелии провели испытания уникального экраноплана «Орион-25»

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Он может летать на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда

Скорость — до 500 км/час, дальность полета — до 3600 км, а продолжительность — до 11 часов. Расход топлива экономичен благодаря экранному эффекту судна