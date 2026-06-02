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В этом выпуске: 00:00 — Вступление. 00:15 — Гражданская авиация. 02:07 — Военная авиация. 02:56 — Про космос. 04:50 — Про судостроение. 05:34 — 170 лет Балтийскому заводу. 05:45 -Анонс Международного военно-морского салона «Флот-2026». 06:09 — Строительство новых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). 07:08 — Про оборонную промышленность.
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Источник: rutube.ru
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