На Восточном смонтирован револьверный стенд для сборки модулей ракет «Ангара»
По принципу работы и внешне стенд напоминает револьверный барабан. Именно такой механизм позволяет последовательно присоединять модули, проворачивая агрегат шаг за шагом.
Центральный блок ракеты устанавливают в центр «барабана» и, постепенно вращая модуль вдоль оси, к нему пристыковывают боковые блоки.
Впереди агрегат ждут испытания грузомакетом весом около 60 тонн.
Подобный стенд используется и на других космодромах России при сборке носителей «Ангара» и тяжелых ракет «Протон-М». Технология успешно показала себя в работе, теперь её используют для работы с ракетными модулями «Ангары».
Источник: https://vk.com/wall-166596029_219506
- На Восточном собрана кабель — заправочная башня для РН «Ангара»
- Успешно проведено испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1
- Лёгкая ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!