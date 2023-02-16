На Восточном смонтирован револьверный стенд для сборки модулей ракет «Ангара»

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По принципу работы и внешне стенд напоминает револьверный барабан. Именно такой механизм позволяет последовательно присоединять модули, проворачивая агрегат шаг за шагом.

Центральный блок ракеты устанавливают в центр «барабана» и, постепенно вращая модуль вдоль оси, к нему пристыковывают боковые блоки.

Впереди агрегат ждут испытания грузомакетом весом около 60 тонн.

Подобный стенд используется и на других космодромах России при сборке носителей «Ангара» и тяжелых ракет «Протон-М». Технология успешно показала себя в работе, теперь её используют для работы с ракетными модулями «Ангары».