ОАО «РИАТ» приступил к собственному производству кранов-манипуляторов модели РК-1519Т

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АО «РИАТ» приступил к собственному производству кранов-манипуляторов модели РК-1519Т. В цеху Автомобильного Завода РИАТ на данный момент проходит изготовление установки.

Основные элементы металлоконструкции КМУ мастера предприятия изготавливают с использованием российской стали MAGSTRONG S700MC. Большинство комплектующих установки уже локализовано на производстве РИАТ.

© riatauto.ru

Ответственные элементы, отвечающие за надёжную работу крана-манипулятора — гидроцилиндры, ОПУ, гидромотор, лебедка представлены ведущими зарубежными производителями. Гидравлические компоненты с оптимальными техническими характеристиками, идеально подходящие под изготовление подъёмного оборудования, производит и поставляет итальянская фирма Walvoil.

Напомним, челнинский «РИАТ» первым в Татарстане запустил производство тросовых кранов -манипуляторов. В ближайшем будущем ОАО «РИАТ» намерен занять 10% российского рынка тросовых КМУ.

Первый образец крана-манипулятора модели РК-1519Т на вездеходном шасси КАМАЗ — 43118 был собран с совместным участием зарубежных компаний, в середине 2022 года, прошёл сертификацию и уже реализован в соседний город Альметьевск.

О преимуществах татарстанского крана-манипулятора «РИАТ — КРАН» — на странице в видеохостинге youtube.com/@RIATChelny.

Данный проект реализуется в ОАО «РИАТ» с 2016 года за счет средств целевого займа, выделенного Фондом развития промышленности