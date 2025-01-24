На вахту с комфортом

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В «Газпром трансгаз Сургут» начали поступать новые вахтовые автобусы — «КАМАЗ-6250». Речь идет о внедорожной пассажирской технике, спроектированной специально для газовиков по заказу ПАО «Газпром». Автомобиль является экспериментальным и будет проходить на объектах Общества эксплуатационные испытания. А наши специалисты в свою очередь смогут на личном опыте оценить его технические преимущества, удобство и приспособленность к условиям Севера. Мы побывали в Сургутском автотранспортном цехе УТТиСТ, где осмотрели первые три машины.

Каким в первую очередь должен быть современный автобус для газовиков? Конечно же, газомоторным! Пассажирские КАМАЗы, поступающие сегодня в парк Управления технологического транспорта и специальной техники, работают на КПГ — компримированном природном газе. Мощность двигателя — 279 лошадиных сил, коробка — автоматическая. Автобус построен на базе полноприводного грузового шасси с колесной формулой 4×4 и дорожным просветом в 39 сантиметров, и он такой же высокий, как и обычные внедорожные грузовики. Однако инженеры камского автозавода основательно переработали подвеску, чтобы обеспечить повышенную, «автобусную» плавность хода. Она достигается за счет применения четырех пневмоэлементов с длиннолистовыми рессорами, телескопических амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. Этим самым «КАМАЗ-6250», конечно же, должен выгодно отличаться от классических кунг-вахтовок того же производителя — трясти должно меньше.

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Забираться в салон, на первый взгляд, высоковато, но за дверьми скрывается достаточное количество ступенек и поручней, так что вполне удобно. Внутри все выглядит современно и комфортабельно — светодиодная подсветка, мягкие сиденья с высокими спинками и откидными столиками, над ними сплошные ряды багажных полок. Над каждой парой пассажирских мест — блок индивидуальных осветительных приборов, дефлекторы воздуховодов, колонки аудиосистемы и по два USB-разъема для подзарядки телефонов, которые, как заверяет производитель, полдерживают технологию Quick Charge (быстрая зарядка).

© dzen.ru

Автобусы поступают к нам в комплектации с «северным пакетом», поэтому предусмотрены двойное остекление, усиленная теплоизоляция и дополнительный автономный отопитель, работающий от отдельного топливного бака. На случай летней жары имеется кондиционер. Поскольку люди на вахту едут обычно с вещами, в салоне отведено специальное место для складирования сумок — открытый багажный стеллаж с бортиками и ремнями для фиксации груза.

Особое внимание уделено средствам безопасности, в их числе ABS, автоматическая подкачка шин, индикация непристегнутого ремня не только на водительском кресле, но и на всех пассажирских, автоматические системы обнаружения утечек газа и пожаротушения, камеры видеофиксации. КАМАЗ спроектирован как внедорожный, может использоваться в труднодоступной местности, вдали от «очагов цивилизации», поэтому оснащен электрической лебедкой и легкосъемным запасным колесом, подвешенным на корме.

Всего на объекты нашего предприятия в ближайшее время должно поступить 14 таких автобусов. Они будут использоваться в первую очередь для доставки персонала на вахтовые промплощадки, до которых не всегда можно проехать по асфальту — например, КС-3 и КС-4, где часть пути приходится преодолевать по зимнику. Думаем, работники «Аганской» и «Приобской» оценят заботу транспортного отдела и удобство новых вахтовок от отечественного производителя.

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