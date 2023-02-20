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Спортивный комплекс «Академия единоборств» построен на федеральной территории «Сириус» в рамках проекта «Газпром-детям».

Это самый большой комплекс для единоборств в России и один из самых больших центров для единоборств в мире.

Комплекс создан путем реконструкции олимпийской арены для керлинга «Ледяной Куб» в Центр проведения соревнований общей площадью 17,5 тыс. кв. м и возведения нового Универсального спортивно-тренировочного комплекса общей площадью 46 тыс. кв. м. Общая площадь объекта 63 500 кв. м.

Центр проведения соревнований оборудован четырьмя татами, трибунами на 2 тыс. зрителей, оснащен современной системой судейства. Здесь также размещен музей истории единоборств площадью 950 кв. м.

В состав Универсального спортивно-тренировочного комплекса входят зал дзюдо размерами 53×48 м, оборудованный 12 татами, а также универсальный зал размерами 53×48 м с возможностью быстрого переоборудования под различные виды спорта. Зал дзюдо Академии единоборств является самым большим залом для дзюдо в мире. Пол в зале дзюдо имеет особенную конструкцию, маты на котором называют «плавающим» татами. Благодаря своей амортизирующей функции такое покрытие в значительной степени снижает травматичность во время тренировок, а также является более износостойким в сравнении с обычным полом.

Общая площадь залов составляет 5 тыс. кв. м. Здесь также располагаются два тренажерных зала, медико-восстановительный центр, гостиница.

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

https://sirius.gov.ru/news/498

https://siriusm...yu-edinoborstv/