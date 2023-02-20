МНБШ-600- установка высокоточного горизонтального шнекового бурения

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Большинство Заказчиков оборудования МНБШ-600 рассматривают эту установку как шнековую машину, которая позволит им выполнить высокоточное горизонтальное бурение, проложить стальную трубу диаметром до 720мм в соответствии с проектном уклоном.И это, безусловно, основная задача, которую должна решать МНБШ-600, однако, это далеко не все ее возможности!

Сегодня МНБШ-600 — это многофункциональный комплекс, который позволяет подземным строителям выполнять:

1. Высокоточное горизонтальное шнековое бурение с продавливанием сварной стальной трубой. Максимальный диаметр трубопровода — 720мм, максимальная длина бурения — 80 метров. Контроль направления бурения осуществляется лазерной системой СЛК-01.

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2. Высокоточное горизонтальное шнековое бурение с продавливанием обсадными трубами (раструбное, несварное соединение) и затяжкой на их место труб ПНД.

3. Высокоточное пилотное горизонтальное бурение с продавливанием стальной трубой без выборки грунта шнеками.

Лазерная система контроля бурения СЛК-01 (евразийский патент) © avatars.dzeninfra.ru

Лазерная система контроля бурения СЛК-01 (евразийский патент)

4. Управляемый в плане и профиле прокол грунта. Работа производится без выемки грунта методом его уплотнения (максимальный диаметр трубопровода — 400мм, максимальная длина — 150 метров). Контроль бурения осуществляется локационной системой SNS (производство г. Ульяновск, РФ)

Локационная система контроля бурения SNS2T © dzen.ru

Локационная система контроля бурения SNS2T

5. Бестраншейная замена трубопровода методом разрушения старого и затаскиванием на его место новой трубы большего диаметра (максимальный диаметр прокладываемого трубопровода — 400мм, максимальная длина заменяемого участка — 160 метров).

ГРЦП- головки режущие центрированные (евразийский патент) предназначены для бестраншейной замены трубопровода при работающей канализации. © avatars.dzeninfra.ru

ГРЦП- головки режущие центрированные (евразийский патент) предназначены для бестраншейной замены трубопровода при работающей канализации.

С уважением

МЕМПЭКС