МНБШ-600- установка высокоточного горизонтального шнекового бурения
Большинство Заказчиков оборудования МНБШ-600 рассматривают эту установку как шнековую машину, которая позволит им выполнить высокоточное горизонтальное бурение, проложить стальную трубу диаметром до 720мм в соответствии с проектном уклоном.И это, безусловно, основная задача, которую должна решать МНБШ-600, однако, это далеко не все ее возможности!
Сегодня МНБШ-600 — это многофункциональный комплекс, который позволяет подземным строителям выполнять:
1. Высокоточное горизонтальное шнековое бурение с продавливанием сварной стальной трубой. Максимальный диаметр трубопровода — 720мм, максимальная длина бурения — 80 метров. Контроль направления бурения осуществляется лазерной системой СЛК-01.
2. Высокоточное горизонтальное шнековое бурение с продавливанием обсадными трубами (раструбное, несварное соединение) и затяжкой на их место труб ПНД.
3. Высокоточное пилотное горизонтальное бурение с продавливанием стальной трубой без выборки грунта шнеками.
Лазерная система контроля бурения СЛК-01 (евразийский патент) © avatars.dzeninfra.ru
Лазерная система контроля бурения СЛК-01 (евразийский патент)
4. Управляемый в плане и профиле прокол грунта. Работа производится без выемки грунта методом его уплотнения (максимальный диаметр трубопровода — 400мм, максимальная длина — 150 метров). Контроль бурения осуществляется локационной системой SNS (производство г. Ульяновск, РФ)
Локационная система контроля бурения SNS2T © dzen.ru
Локационная система контроля бурения SNS2T
5. Бестраншейная замена трубопровода методом разрушения старого и затаскиванием на его место новой трубы большего диаметра (максимальный диаметр прокладываемого трубопровода — 400мм, максимальная длина заменяемого участка — 160 метров).
ГРЦП- головки режущие центрированные (евразийский патент) предназначены для бестраншейной замены трубопровода при работающей канализации. © avatars.dzeninfra.ru
ГРЦП- головки режущие центрированные (евразийский патент) предназначены для бестраншейной замены трубопровода при работающей канализации. © avatars.dzeninfra.ru
ГРЦП- головки режущие центрированные (евразийский патент) предназначены для бестраншейной замены трубопровода при работающей канализации.
С уважением
МЕМПЭКС
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