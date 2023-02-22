В Нахабине открыли новый корпус лицея № 1

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Открылось второе образовательное учреждение на этой неделе — новый корпус лицея № 1 в Нахабино на 550 мест. Эта школа строилась несколько лет и пришлось сменить недобросовестного подрядчика, чтобы в течение года завершить возведение объекта. Сегодня открытие образовательного учреждения стало возможным в результате командной работы многих людей.

Как и во всех современных школах, которые сейчас возводятся, в здании много света и пространства, его площадь составляет 11 тысяч кв. м. Кроме традиционных учебных классов тут разместили специализированные кабинеты: инженерный, предпринимательский, медицинский и информационных технологий, а также кванториум, зал для хореографии, два спортивных зала, двухуровневую библиотеку с медиазоной.

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