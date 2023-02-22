Установки прокола грунта из высокопрочного алюминиевого сплава

© dzen.ru

Сегодня ООО МЕМПЭКС выпускает установки управляемого прокола грунта: УМ-20, УМ-32, УМ-50.

В зависимости от мощности оборудования, установки выполняют бурение до 120 метров длиной и прокладывают трубы диаметром до 315мм.

Все эти выше перечисленные машинки работают по одному принципу, все силовые выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава, все установки могут кроме проколов производить бестраншейную замену подземных трубопроводов. Отличаются они только тяговым усилием, размерами, массой и конечно, возможностями протянуть ту или иную трубу и на какое максимальное расстояние.

1. Начнем с самой маленькой установки прокола грунта УМ-20…

© dzen.ru

Алюминиевая силовая покрашена (произведено анодирование) в черный цвет по просьбе Заказчика оборудования.

История создания УМ-20 или как мы шли к алюминиевой машине с минимальным весом и минимальными габаритами.

Первая установка прокола грунта с тяговым усилием 20 тонн была выполнена из стали, имела гидромотор для вращения, могла работать из приямка и имела возможность устанавливаться на поверхности.

© dzen.ru © dzen.ru

Мы назвали эту машину УНБ-20 и она была прекрасная для своего времени. Но время не стоит на месте и меняются требования рынка.

Что нам не очень нравилось в УНБ-20:

1. Габариты машины и вес.

Чтобы уменьшить раскопки, мы предложили рынку возможность устанавливать УНБ-20 на поверхности земли, закрепляясь шнеками. Однако для такого усилия (20 тонн) машина оказалась довольно легкой и шнеки практически не держали машину на поверхности. Теперь мы понимаем, почему классические машины ГНБ с тяговым усилием 20 тонн и даже менее производят на гусеничном ходу, навешивают кассету со штангами и закрепляют шнеками.

2. Вращение буровой колоны УНБ-20 производилось гидромотором.

С одной стороны это хорошо. Можно провернуть буровую колонну на месте и выставить необходимое положение буровой головки. А с другой стороны гидромотор требовал больше гидравлики, вес установки возрастал, буровые штанги требовали проточки под ключ для их вращения и откручивания, усложнялась конструкция машины, ослаблялись буровые штанги, строители жаловались, что тяжело попасть ключом в грязную штангу.

3. Стоимость оборудования. Чем сложнее машины тем не только выше вероятность ее поломки, но и себестоимость машины.

В общем пришло время что-то менять.

На первом этапе перед конструкторами было поставлено техническое задание:

1. Установка должна иметь минимальные размеры, чтобы могла выполнять работы как из приямка, так и из существующего колодца Д1000мм.

2. Силовая установка должна иметь габариты, чтобы проходить сквозь стандартную горловину колодца Д600мм и не требовала дополнительной сборки внутри колодца. Исключение — установка упорных бамперов с плотной резиной.

3. Буровая штанга не должна иметь проточек под ключ, чтобы можно было произвести ее надежное защемление в любом месте и при этом необходимо обеспечить вращение буровой колонны не вручную, а механикой.

Так появилась УМ-20 в стальном исполнении.

© dzen.ru

УМ-20 в стальном исполнении в комплекте с локационной системой SNS г. Ульяновск выполняет прокол под железной дорогой.

Однако вес стальной силовой УМ-20 более 140 кг.

Такую машину можно подвигать и выставить в приямке, но тяжело в существующем метровом колодце. И когда мы были на строительном объекте у Заказчика, то в связи с отсутствием погрузо-разгрузочной техники (экскаватор уехал на другой участок) строителям пришлось тащить вручную силовую УМ-20. Это было довольно тяжело. Вот тогда и появилась идея (а я всегда говорю, что лень двигатель прогресса) создания машины из высокопрочного алюминиевого сплава. Мы честно боролись за уменьшение массы силовой установки.

Сегодня силовая установка УМ-20 весит всего 90 кг!

Остальные машины УМ-32, УМ-50 — это усиленные копии УМ-20. Они выполнены из алюминиевого сплава и имеют разную массу силовой (106 кг и 158 кг). Для уменьшения массы оборудования мы, кроме перехода со стали на алюминий, перешли на более высокое рабочее давление гидравлики (320 бар вместо 200 бар), максимально выполнили выборку металла как из массива алюминия силовой, так и из замков (сухарей) (без потери прочностных характеристик).

© dzen.ru

© dzen.ru

© dzen.ru

С уважением

ООО МЕМПЭКС