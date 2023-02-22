Glance Avionics выбрали сотни российских пилотов. Эта авионика стоит в реактивном Л-29 и Л-39, и на газотурбинном ТР-301ТВ, и на вертолёте МИ-34С, на многих автожирах и поршневых однодвигательных и двухдвигательных самолётах, в том числе и на амфибиях. Не ставят её разве что на аэростаты и парапланы.

Главный критерий выбора Glance Efis — это, конечно, цена, но также немаловажен факт, что производитель чутко реагирует на все замечания покупателей и при тесном взаимодействии обеих сторон доводит прибор до необходимых характеристик. Инженеры лично общаются с каждым покупателем, задают много вопросов, чтобы дать пилоту то, что ему нужно. Glance Efis можно эксплуатировать в температурном диапазоне от -55 до +55, что подтверждается официальными испытаниями. Эти приборы подходят для использования в визуальных полётах и для получения СЛГ, а часть пилотов и вовсе предпочитает стеклянную авионику взамен классическим будильникам.

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Также пилоты выбирают Glance Efis из-за возможности подключения нескольких приборов одновременно в одну сеть. Это и резервирование и одновременная индикация нескольких режимов. Интеграция с автопилотом и транспондером, использование основного и резервного питания, запись журнала полёта — всё это, безусловно, преимущества этого оборудования. Ну и конечно же, его стоимость.

Репортаж о Glance Avionics в 141 выпуске FlightTV ©Видео с youtube.com

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